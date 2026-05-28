São José dos Campos será sede da 68ª edição dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva, marcada para acontecer entre os dias 14 e 23 de julho de 2026. Esta será a segunda vez consecutiva que o município receberá a principal competição esportiva regional do Estado de São Paulo.

Com a confirmação, São José passa a integrar um seleto grupo de cidades que já sediaram o torneio em mais de uma oportunidade. Esta será a quarta vez que o município receberá os Jogos Regionais — as edições anteriores aconteceram em 1977, 1987 e 2025.

A competição reunirá delegações de cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê, movimentando milhares de atletas, comissões técnicas e dirigentes esportivos ao longo de dez dias de disputas.

Marca histórica

Além da tradição organizacional, São José chega fortalecida pelos resultados históricos alcançados na última temporada. Em 2025, a cidade conquistou o título dos Jogos Regionais pela 12ª vez consecutiva, alcançando a marca histórica de 371 pontos.

Outro feito inédito foi a classificação de todas as equipes joseenses para os Jogos Abertos do Interior. Para atingir esse resultado, o município precisou terminar todas as modalidades coletivas e individuais com medalha de ouro ou prata.

O desempenho refletiu diretamente nos Jogos Abertos do Interior, quando São José dos Campos conquistou o sétimo título consecutivo da competição estadual e estabeleceu novo recorde histórico de pontuação, somando 359 pontos.

As disputas dos Jogos Regionais 2026 deverão ocorrer em ginásios, centros esportivos e espaços públicos administrados pela Prefeitura, além de locais parceiros. A programação oficial, com definição das modalidades, tabela e locais de competição, será divulgada posteriormente pela organização do evento.