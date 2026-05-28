28 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONTEÚDO DE MARCA

São José dos Campos confirma sede dos Jogos Regionais 2026

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ueverton Pereira/Atleta Cidadão
Pelo segundo ano consecutivo, a maior cidade do Vale do Paraíba será sede da tradicional competição esportiva do Estado de São Paulo
Pelo segundo ano consecutivo, a maior cidade do Vale do Paraíba será sede da tradicional competição esportiva do Estado de São Paulo

São José dos Campos será sede da 68ª edição dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva, marcada para acontecer entre os dias 14 e 23 de julho de 2026. Esta será a segunda vez consecutiva que o município receberá a principal competição esportiva regional do Estado de São Paulo.

Com a confirmação, São José passa a integrar um seleto grupo de cidades que já sediaram o torneio em mais de uma oportunidade. Esta será a quarta vez que o município receberá os Jogos Regionais — as edições anteriores aconteceram em 1977, 1987 e 2025.

A competição reunirá delegações de cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê, movimentando milhares de atletas, comissões técnicas e dirigentes esportivos ao longo de dez dias de disputas.

Marca histórica

Além da tradição organizacional, São José chega fortalecida pelos resultados históricos alcançados na última temporada. Em 2025, a cidade conquistou o título dos Jogos Regionais pela 12ª vez consecutiva, alcançando a marca histórica de 371 pontos.

Outro feito inédito foi a classificação de todas as equipes joseenses para os Jogos Abertos do Interior. Para atingir esse resultado, o município precisou terminar todas as modalidades coletivas e individuais com medalha de ouro ou prata.

O desempenho refletiu diretamente nos Jogos Abertos do Interior, quando São José dos Campos conquistou o sétimo título consecutivo da competição estadual e estabeleceu novo recorde histórico de pontuação, somando 359 pontos.

As disputas dos Jogos Regionais 2026 deverão ocorrer em ginásios, centros esportivos e espaços públicos administrados pela Prefeitura, além de locais parceiros. A programação oficial, com definição das modalidades, tabela e locais de competição, será divulgada posteriormente pela organização do evento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários