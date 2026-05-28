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BASQUETE FEMININO

Meninas do São José Basket visitam o lanterna Salvador pela LBF

Por Marcos Eduardo Carvalho | Salvador
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcela Uchoa
Meninas do São José Basket visitam o lanterna Salvador pela LBF
Meninas do São José Basket visitam o lanterna Salvador pela LBF

O São José Basket visita o Salvador na tarde desta sexta-feira (29), a partir das 16h, no ginásio da Adelba, na capital da Bahia, pelo returno da LBF (Liga de Basquete Feminino). Esse é o segundo jogo seguido na região nordeste.

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Isso porque vem de vitória fora de casa na noite de quarta sobre o Sport por 67 a 48, resultado que inclusive garantiu matematicamente a classificação joseense para os playoffs do torneio nacional.

A equipe comandada pelo técnico Leandro Leal entra em quadra logo mais com seis vitórias e oito derrotas em 14 jogos, em sexto lugar na classificação, com 42,9% de aproveitamento. Com esse jogo de logo mais, ainda restam mais quatro rodadas até o final da primeira fase.

Para esta noite, o São José entra como favorito, já que o Salvador é o lanterna do torneio, com apenas uma vitória e 13 derrotas sofridas.

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