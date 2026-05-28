O São José Basket visita o Salvador na tarde desta sexta-feira (29), a partir das 16h, no ginásio da Adelba, na capital da Bahia, pelo returno da LBF (Liga de Basquete Feminino). Esse é o segundo jogo seguido na região nordeste.

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Isso porque vem de vitória fora de casa na noite de quarta sobre o Sport por 67 a 48, resultado que inclusive garantiu matematicamente a classificação joseense para os playoffs do torneio nacional.