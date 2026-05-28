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OPORTUNIDADE

Jacareí abre 100 vagas gratuitas para cursos de qualificação

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMJ
Prefeitura de Jacareí oferece cursos de gastronomia em parceria com o Senai
Prefeitura de Jacareí oferece cursos de gastronomia em parceria com o Senai

Quem busca qualificação profissional em Jacareí já pode se inscrever para uma das 100 vagas gratuitas em cursos na área de gastronomia. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, e tem como objetivo capacitar os moradores para o mercado de trabalho ou para a geração de renda própria. Ao todo, são cinco especializações diferentes, com 20 oportunidades reservadas para cada turma.

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Além do aprendizado prático na cozinha, os participantes receberão capacitação em áreas essenciais para a abertura e gestão do próprio negócio, como precificação, controle de custos, armazenamento adequado de insumos, divulgação e comercialização dos produtos.

Cursos

As opções de cursos são:

  • Panificação Avançada: técnicas de massas, fermentação e modelagem (03/06 a 27/07, das 18h às 22h, no Centro).

  • Doces Finos: Preparo, temperagem de chocolate e acabamento para eventos. (02/06 a 26/07, das 13h às 17h, no Centro).

Bolos Decorados (Intermediário): Planejamento e aplicação de decorações em bolos. (03/06 a 27/07, das 13h às 17h, no Centro).

  • Culinária Básica: técnicas fundamentais, higiene e aproveitamento de ingredientes (02/06 a 26/07, das 18h às 22h, no Centro).

  • Bolos, pães naturais e integrais: segmento saudável e fermentação natural (01/06 a 12/06, das 8h às 12h, na Cruzada da Assistência).

    • Como se inscrever

    As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas diretamente no site oficial da Prefeitura de Jacareí. Como as vagas serão preenchidas por ordem de chegada, orienta-se que os candidatos façam o cadastro o quanto antes.

    Para se candidatar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos completos e possuir escolaridade correspondente, ao menos, ao 4º ano do ensino fundamental concluído.

    Os selecionados receberão uma convocação diretamente via WhatsApp, informando a data e o horário para comparecer à Univesp (rua Faria Lima,nº 155, Jardim Santa Maria) para a apresentação dos documentos exigidos.

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