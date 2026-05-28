Quem busca qualificação profissional em Jacareí já pode se inscrever para uma das 100 vagas gratuitas em cursos na área de gastronomia. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, e tem como objetivo capacitar os moradores para o mercado de trabalho ou para a geração de renda própria. Ao todo, são cinco especializações diferentes, com 20 oportunidades reservadas para cada turma.

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Além do aprendizado prático na cozinha, os participantes receberão capacitação em áreas essenciais para a abertura e gestão do próprio negócio, como precificação, controle de custos, armazenamento adequado de insumos, divulgação e comercialização dos produtos.

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