O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava atualizou as vagas de emprego para diversas áreas de atuação. Ao todo, são 178 oportunidades disponíveis, que vão desde funções sem exigência de escolaridade até cargos de nível superior.
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Destaques das Oportunidades
Entre os principais setores com vagas abertas, destaca-se a construção civil, com o maior volume de busca por contratações. São 15 vagas para ajudante de obras, 34 para pedreiro (divididas em diferentes perfis) e 10 para oficial de obras.
Na área de educação e saúde, os destaques ficam para as cinco vagas de agente educacional de inclusão, que exigem pós-graduação em pedagogia ou educação especial, e duas vagas para aplicadora de laser, voltadas a profissionais formadas em fisioterapia ou biomedicina.
O setor de comércio e serviços também apresenta grande variedade de postos, incluindo oportunidades para vendedor (interno e externo), atendente, vigilante e motoristas nas categorias D e truck.
Como se candidatar
Para participar do processo seletivo, o interessado deve comparecer pessoalmente ao PAT com carteira de trabalho, RG ou CNH.
A sede funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, 1º andar, no Centro.