O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava atualizou as vagas de emprego para diversas áreas de atuação. Ao todo, são 178 oportunidades disponíveis, que vão desde funções sem exigência de escolaridade até cargos de nível superior.

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Destaques das Oportunidades

Entre os principais setores com vagas abertas, destaca-se a construção civil, com o maior volume de busca por contratações. São 15 vagas para ajudante de obras, 34 para pedreiro (divididas em diferentes perfis) e 10 para oficial de obras.