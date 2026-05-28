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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é esfaqueada no pescoço em Canas; companheiro é suspeito

Por Jesse Nascimento | Canas
| Tempo de leitura: 2 min
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Local do registro da ocorrência em Canas
Local do registro da ocorrência em Canas

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada no pescoço em Canas. Ela está internada na Santa Casa de Lorena após ser atingida por golpe de arma branca durante a madrugada de terça-feira (26), em uma casa na rua Paraty, no CDHU do bairro Bela Vista.

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Com 36 anos, o companheiro dela é investigado pela Polícia Civil em ocorrência registrada como violência doméstica e feminicídio tentado. Ele não foi preso. O registro policial informa que ela teria relatado ao irmão ter sido esfaqueada pelo companheiro durante a madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima compareceu à delegacia e relatou que a mulher informou ter sido atingida por golpe de arma branca na região do pescoço.

Ele afirmou que não presenciou os fatos e tomou conhecimento do caso pelo relato da própria vítima. Também declarou que o companheiro da irmã teria problemas relacionados ao uso de substâncias entorpecentes.

A mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa de Lorena, onde permanecia internada sob cuidados médicos no momento do registro.

Avó ouviu discussão e encontrou neta ferida

A avó da vítima disse à Polícia Civil que mora no mesmo imóvel do casal, na rua Paraty. Segundo o depoimento, ela ouviu uma discussão entre os dois e foi verificar o que acontecia. Ao chegar ao local, encontrou a neta ferida e sangrando.

O boletim informa ainda que o bisneto da testemunha acionou o serviço de ambulância para prestar socorro à vítima.

A Polícia Civil classificou a ocorrência como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e homicídio tentado. Até o registro do boletim, não havia prisão em flagrante. O caso ficou para apreciação do delegado titular.

A investigação deve apurar a dinâmica da agressão, localizar e ouvir o investigado, colher o depoimento formal da vítima quando houver condições médicas e verificar se haverá pedido de medidas protetivas.

A Polícia Civil deve apurar se a agressão ocorreu durante a discussão relatada pela avó, se a arma usada foi localizada, qual era a situação do casal antes do crime e se havia histórico de ameaças ou agressões anteriores.

Também deve ser avaliado o estado de saúde da mulher, a extensão da lesão no pescoço e o relato direto da vítima assim que ela puder prestar depoimento.

Como o BO aponta contexto de violência doméstica, a investigação também pode avaliar risco atual à vítima e necessidade de proteção urgente.

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