Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada no pescoço em Canas. Ela está internada na Santa Casa de Lorena após ser atingida por golpe de arma branca durante a madrugada de terça-feira (26), em uma casa na rua Paraty, no CDHU do bairro Bela Vista.

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Com 36 anos, o companheiro dela é investigado pela Polícia Civil em ocorrência registrada como violência doméstica e feminicídio tentado. Ele não foi preso. O registro policial informa que ela teria relatado ao irmão ter sido esfaqueada pelo companheiro durante a madrugada.