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AGENDA OFICIAL

Alckmin entrega veículos de saúde em Caraguá e Cachoeira na sexta

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Cadu Gomes/VPR
Geraldo Alckmin durante entrega de ambulâncias do Samu
Geraldo Alckmin durante entrega de ambulâncias do Samu

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vai entregar veículos da saúde para duas cidades da região nessa sexta-feira (29). A agenda oficial será cumprida em Caraguatatuba e Cachoeira Paulista, ao lado do diretor de Programa da secretaria-executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior.

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Eles entregarão novos veículos destinados ao transporte de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) nas duas cidades, além de anunciarem o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas em Caraguatatuba.

Ao todo, serão entregues 22 veículos, entre unidades do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, ambulâncias do Samu e Unidades Odontológicas Móveis.

A primeira entrega está programada para Caraguatatuba, às 10h, na Praça da Cultura (Praça de Eventos).

Na ocasião, também será anunciado o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher, que oferecerá consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias para pacientes do SUS previamente agendadas pelo município.

Já em Cachoeira Paulista, a entrega dos veículos ocorrerá às 15h, no Estádio Municipal João Pinto Barbosa, no bairro Vila Carmem.

Segundo o governo federal, a iniciativa ampliará o acesso da população aos serviços de urgência, atenção primária e atenção especializada, beneficiando cerca de 1,4 milhão de habitantes da região.

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