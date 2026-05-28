O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vai entregar veículos da saúde para duas cidades da região nessa sexta-feira (29). A agenda oficial será cumprida em Caraguatatuba e Cachoeira Paulista, ao lado do diretor de Programa da secretaria-executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior.

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Eles entregarão novos veículos destinados ao transporte de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) nas duas cidades, além de anunciarem o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas em Caraguatatuba.