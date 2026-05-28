São José dos Campos é a cidade mais segura do país entre municípios acima de 500 mil habitantes. É o que mostra levantamento do Atlas da Violência 2026, estudo realizado anualmente pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

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A cidade tem a menor taxa de homicídios estimados do país entre municípios com mais de 500 mil habitantes: 5,9 casos por 100 mil. O dado refere-se ao ano de 2024. Em São José, o Atlas da Violência informa 34 homicídios registrados e 9 ocultos, com 43 estimados.