O fim de semana em São José dos Campos terá atrações teatrais para adultos e crianças. Entre os dias 29 e 31 de maio, o Teatro Colinas recebe espetáculos que abordam temas como amizade, amor, mistério e relações humanas. Entre os destaques, “As Amantes de George Washington”, com Claudia Ohana e Priscila Fantin.
Sexta-feira
Na sexta-feira, às 20h, a atriz e humorista Nany People se apresenta com uma comédia sobre amizade, segredos e o universo feminino. A trama acompanha um grupo de amigas inseparáveis que se reúne para jogar bingo. Durante um dos encontros, a anfitriã Agnes revela que matou um homem e escondeu o corpo no banheiro, enrolado em um tapete. A partir daí, a noite se transforma em uma sequência de situações caóticas e divertidas.
O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos, com ingressos a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).
Sábado e domingo
Nos dias 30 e 31 de maio, sábado e domingo, às 15h, a clássica história “A Bela e a Fera” toma conta do palco.
O espetáculo acompanha Bela, uma jovem inteligente e sonhadora que descobre, aos poucos, que por trás de um ser de aparência assustadora existe um coração sensível e generoso. Com humor, música e magia, a peça celebra valores como amor, gentileza e transformação interior. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada).
Claudia Ohana e Priscila Fantin
Também nos dias 30 e 31 de maio, as atrizes Claudia Ohana e Priscila Fantin estrelam a tragicomédia “As Amantes de George Washington”. As apresentações acontecem no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.
A trama se passa um mês após a morte de George Washington, quando Martha Washington convida Sylvia Carver, suposta amante do ex-presidente norte-americano, para um encontro marcado por revelações e reviravoltas. Durante a conversa, as duas mulheres revisitam o passado e descobrem novas perspectivas sobre suas próprias histórias.
O espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos e ingressos a R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada).
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do Teatro Colinas, sem cobrança de taxa. O atendimento acontece de quarta a sexta-feira, das 13h às 21h; aos sábados, das 13h às 21h; e aos domingos, das 13h às 19h.
O teatro fica na avenida São João, nº 2.000, no Jardim das Colinas.