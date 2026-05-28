O fim de semana em São José dos Campos terá atrações teatrais para adultos e crianças. Entre os dias 29 e 31 de maio, o Teatro Colinas recebe espetáculos que abordam temas como amizade, amor, mistério e relações humanas. Entre os destaques, “As Amantes de George Washington”, com Claudia Ohana e Priscila Fantin.

Sexta-feira

Na sexta-feira, às 20h, a atriz e humorista Nany People se apresenta com uma comédia sobre amizade, segredos e o universo feminino. A trama acompanha um grupo de amigas inseparáveis que se reúne para jogar bingo. Durante um dos encontros, a anfitriã Agnes revela que matou um homem e escondeu o corpo no banheiro, enrolado em um tapete. A partir daí, a noite se transforma em uma sequência de situações caóticas e divertidas.

O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos, com ingressos a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

Sábado e domingo