Na próxima segunda-feira (1), o Casa Paulista, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), abrirá inscrições para sorteio de 36 moradias da Companhia na Região Administrativa de São José dos Campos. As unidades, com obras já em andamento, estão distribuídas em dois municípios e fazem parte das 13 mil anunciadas para sorteio em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, no início de fevereiro deste ano.
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Estão em construção, ao todo, 142 moradias da CDHU na região, sendo seis destinadas ao Programa Moradia Segura, voltado para policiais, e 36 para sorteio público. Outros blocos de unidades serão divulgados gradativamente, conforme cronograma de obras e de atendimento habitacional da Companhia. Serão beneficiados moradores de Guaratinguetá.
As inscrições vão até o dia 10 de junho e estarão disponíveis, assim como os editais com informações sobre cada processo seletivo, no site da CDHU. Podem se inscrever famílias que moram ou trabalham há, no mínimo, cinco anos nos municípios com inscrições abertas e que possuem renda de 1 a 10 salários mínimos. As moradias são distribuídas em grupos formados por policiais (4% do número total de moradias), deficientes (7%), idosos (5%) e demanda geral de inscritos, conforme legislação vigente da Companhia.
Essas unidades estão inseridas em um pacote de 4,3 mil moradias produzidas pela Companhia, cujos sorteios estão sendo realizados em duas fases. A primeira fase de inscrições, com aproximadamente 1,8 mil unidades, termina nesta quarta-feira (27) e contempla famílias de municípios das regiões administrativas de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. A segunda, por sua vez, com 2,5 mil unidades, começará na próxima segunda-feira (01) e beneficiará cidades das regiões administrativas de Barretos, Bauru, Campinas, Central, Franca, Itapeva, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba.
No sorteio, são definidos os titulares e suplentes para a aquisição das moradias. As famílias sorteadas são, posteriormente, convocadas para a fase de habilitação, na qual deverão comprovar todas as exigências do edital de inscrição. Caso algum sorteado não se enquadre nos critérios, será desclassificado, e um suplente será convocado em seu lugar, conforme a ordem do sorteio. Esse processo visa assegurar que o benefício habitacional seja concedido a quem realmente necessita.
O financiamento das unidades seguirá as diretrizes da nova Política Habitacional do Estado de São Paulo, com juro zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. As prestações são calculadas conforme a renda familiar, com duas possibilidades: comprometimento de 20% dos rendimentos com parcelas corrigidas apenas pela inflação (calculada pelo IPCA); ou comprometimento de 30% da renda familiar com parcelas fixas, sem qualquer tipo de reajuste durante todo o prazo do financiamento.