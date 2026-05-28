Na próxima segunda-feira (1), o Casa Paulista, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), abrirá inscrições para sorteio de 36 moradias da Companhia na Região Administrativa de São José dos Campos. As unidades, com obras já em andamento, estão distribuídas em dois municípios e fazem parte das 13 mil anunciadas para sorteio em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, no início de fevereiro deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Estão em construção, ao todo, 142 moradias da CDHU na região, sendo seis destinadas ao Programa Moradia Segura, voltado para policiais, e 36 para sorteio público. Outros blocos de unidades serão divulgados gradativamente, conforme cronograma de obras e de atendimento habitacional da Companhia. Serão beneficiados moradores de Guaratinguetá.