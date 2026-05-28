A atuação integrada entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos levou à prisão de duas mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos a lojas de shopping centers. O caso aconteceu nesta última quarta-feira (27) após o monitoramento identificar um veículo ligado a um furto ocorrido anteriormente no Vale Sul Shopping.
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O sistema de monitoramento do CSI detectou o carro circulando pela região sul da cidade. A partir das informações repassadas às equipes operacionais da GCM, os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo.
Durante a vistoria, os guardas encontraram no porta-malas diversas peças de roupas com etiquetas e cabides, indicando que os produtos haviam sido retirados recentemente de lojas.
Quadrilha seria da capital paulista
De acordo com as informações apuradas na ocorrência, as suspeitas fariam parte de uma quadrilha da capital paulista especializada em furtos a estabelecimentos comerciais, principalmente em shopping centers.
Uma representante da loja reconheceu os produtos e confirmou que as mercadorias pertenciam ao estabelecimento furtado.
As duas mulheres foram levadas para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, junto com os itens recuperados e o veículo utilizado pela quadrilha.
A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil, que deve apurar a participação das suspeitas em outros furtos na região.