A atuação integrada entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos levou à prisão de duas mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos a lojas de shopping centers. O caso aconteceu nesta última quarta-feira (27) após o monitoramento identificar um veículo ligado a um furto ocorrido anteriormente no Vale Sul Shopping.

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O sistema de monitoramento do CSI detectou o carro circulando pela região sul da cidade. A partir das informações repassadas às equipes operacionais da GCM, os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo.