O homem morto pela Polícia Militar em Taubaté foi identificado como Marcos Paulo Neves Leite, 28 anos. Ele teria ameaçado a ex-mulher de morte, em caso de violência doméstica.

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O boletim de ocorrência foi registrado após intervenção policial na rua Antônio Marcondes da Silva, no bairro Aeroporto, região da Vila Bela e do Parque Aeroporto, na noite de quarta-feira (27).