O homem morto pela Polícia Militar em Taubaté foi identificado como Marcos Paulo Neves Leite, 28 anos. Ele teria ameaçado a ex-mulher de morte, em caso de violência doméstica.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O boletim de ocorrência foi registrado após intervenção policial na rua Antônio Marcondes da Silva, no bairro Aeroporto, região da Vila Bela e do Parque Aeroporto, na noite de quarta-feira (27).
Segundo o registro, o caso começou como violência doméstica, teve relato de ameaça de morte contra a ex-companheira e terminou com o homem baleado após levar a mão à cintura durante a abordagem.
O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, ameaça contra mulher por razão da condição do sexo feminino, violência doméstica e legítima defesa.
Homem teria arrombado casa da ex
Segundo o boletim, a vítima de violência doméstica relatou que estava em casa com os filhos quando o ex-companheiro foi ao imóvel, bateu insistentemente na porta e depois a arrombou.
A mulher, de 27 anos, afirmou que Marcos Paulo estava acompanhado da atual companheira, e que, durante a discussão, exibiu uma arma de fogo presa à cintura e fez ameaças de morte.
Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar. Após deixar inicialmente o local, o homem teria retornado acompanhado de familiares, que, segundo o relato da vítima, portavam facas e tentavam novamente invadir a residência.
BO diz que vítima desobedeceu ordens
O histórico do BO informa que, quando a equipe policial retornou ao local para intervir, Marcos teria desobedecido às ordens legais, se desvencilhado dos policiais e levado a mão à cintura.
Segundo o registro, o movimento foi considerado compatível com o ato de sacar uma arma de fogo. Nesse momento, ele foi atingido pelos disparos e morreu. Equipes do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local.
O boletim informa a apreensão de uma pistola Taurus calibre .380 relacionada a Marcos Paulo, com 13 cartuchos íntegros.
Também foram apreendidos um celular, quatro estojos deflagrados e dois fragmentos de projétil calibre .40.
Além disso, duas pistolas Glock calibre .40 dos policiais militares envolvidos foram apreendidas para perícia.
Policiais ficaram em silêncio
Os policiais militares diretamente envolvidos foram cientificados das prerrogativas legais aplicáveis a agentes de segurança pública em ocorrências com morte e optaram por permanecer em silêncio neste primeiro momento.
Por causa disso, o BO registra que não foi possível identificar, de imediato, de quais armas partiram os disparos. Por essa razão, as armas dos dois policiais foram apreendidas.
Delegado cita legítima defesa
No despacho, a autoridade policial afirmou que os elementos analisados de forma preliminar indicam que os policiais teriam repelido agressão iminente praticada por Marcos Paulo, que estaria armado e teria colocado em risco a integridade dos agentes.
O delegado registrou que a conduta dos policiais se amolda, “em princípio”, à excludente de ilicitude de legítima defesa.
O despacho também afirma que, naquele momento, não havia elementos para lavratura de auto de prisão em flagrante contra os policiais militares.
Polícia Civil vai apurar a morte
A Polícia Civil encaminhou o caso ao distrito policial da área dos fatos. A investigação deve analisar os laudos periciais, as armas apreendidas, os estojos, os fragmentos de projétil, o exame necroscópico e eventuais imagens.
Também devem ser ouvidos os policiais envolvidos, a vítima de violência doméstica, testemunhas e moradores que estavam no prédio ou nas proximidades.