As cidades de Caçapava e Pindamonhangaba receberam, entre os dias 18 e 24 de maio, operações de combate à alcoolemia realizadas pelo Detran-SP. Ao todo, 862 motoristas foram fiscalizados nas ações da chamada Lei Seca no Vale do Paraíba.

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Durante a operação, 15 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro. Segundo o Detran-SP, a fiscalização tem como objetivo reduzir acidentes e mortes provocados pela combinação de álcool e direção.