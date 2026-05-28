Uma colisão entre motos deixou dois jovens feridos e uma moto carbonizada em Jacareí, na noite de quarta-feira (27). O sinistro aconteceu na avenida Lucas Nogueira Garcês, no Jardim América, às 22h08.
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Corpo de Bombeiros, Samu e equipe de resgate foram acionados. As vítimas foram levadas à Santa Casa, onde permaneciam medicadas e em observação, sem risco de morte até o registro do boletim.
As vítimas eram dois homens de 18 e 23 anos. O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Segundo o boletim, a Polícia Militar foi acionada via rede de rádio para atendimento de acidente. Quando a equipe chegou, já havia viaturas de apoio no local. Uma vítima estava caída ao solo, e a outra estava em pé, mas desorientada.
Uma das motocicletas estava em chamas por causa da colisão. Por isso, foram acionados Corpo de Bombeiros, Samu e equipe de resgate.
Moto localizada a 20 metros do impacto
O BO informa que uma das motocicletas não permaneceu no ponto de impacto. Ela foi localizada posteriormente a aproximadamente 20 metros do local inicial.
A dinâmica completa do acidente ainda deve ser apurada, com análise do local, dos veículos, das versões dos envolvidos e de eventuais imagens de câmeras.
O acidente envolveu uma Yamaha Fazer YS250, de cor roxa, e uma Honda CG 160 Titan, de cor azul. Segundo o registro policial, uma das motos estava com licenciamento em atraso e foi recolhida ao pátio.
A outra motocicleta ficou totalmente carbonizada. A seguradora providenciou a remoção e a entrega ao genitor do condutor, pois a documentação estava regular.
Vítimas foram levadas à Santa Casa
Após o atendimento inicial, equipes policiais foram até a Santa Casa de Jacareí para verificar o estado de saúde das vítimas.
De acordo com o BO, os dois homens permaneciam medicados e em observação. Até aquele momento, não havia risco de morte informado. O caso ficou para apreciação do delegado titular.
A investigação deve verificar a dinâmica da colisão, o ponto de impacto, a posição das motos, a velocidade aproximada, a condição de visibilidade e a conduta dos condutores.
Também será necessário confirmar qual motocicleta pegou fogo, qual foi recolhida por licenciamento atrasado e se havia câmeras na região da avenida Lucas Nogueira Garcês.