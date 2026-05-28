Uma colisão entre motos deixou dois jovens feridos e uma moto carbonizada em Jacareí, na noite de quarta-feira (27). O sinistro aconteceu na avenida Lucas Nogueira Garcês, no Jardim América, às 22h08.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Corpo de Bombeiros, Samu e equipe de resgate foram acionados. As vítimas foram levadas à Santa Casa, onde permaneciam medicadas e em observação, sem risco de morte até o registro do boletim.