Órgãos federais e estaduais de São Paulo deflagraram nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, segunda fase da Carbono Oculto, maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude, deflagrada há nove meses.

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Após a Carbono Oculto, investigações identificaram seis novas fintechs que operavam como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 26 bilhões em quatro anos. Esquema inclui adulteração de combustíveis com nafta e uso de fundos para ocultação patrimonial.