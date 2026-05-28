28 de maio de 2026
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TRANSPORTE IRREGULAR

Blitz flagra vans escolares clandestinas com alunos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Vans de transporte irregular são recolhidas em São José dos Campos
Vans de transporte irregular são recolhidas em São José dos Campos

Duas vans de transporte clandestino foram apreendidas durante uma fiscalização em São José dos Campos. Os veículos realizavam o transporte ilegal de estudantes sem possuir nenhuma das autorizações municipais obrigatórias por lei, e os condutores apresentaram CNH irregular.

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Fiscalização

A ação ocorreu na avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes e foi promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a Artesp e a GCM (Guarda Civil Municipal), visando à segurança dos usuários.

Ao todo, as vans abordadas transportavam 18 estudantes para a escola, sem autorização do município. Ambas operavam mediante cobrança.

O condutor de um dos veículos apresentou CNH vencida e levava 11 alunos sem o alvará da Secretaria de Mobilidade Urbana. A outra van, flagrada com 7 passageiros, era conduzida por um motorista sem a devida observação EAR (Exerce Atividade Remunerada) na habilitação, descumprindo uma exigência legal e obrigatória para a categoria. Devido às irregularidades, os veículos foram recolhidos ao pátio.

A Prefeitura de São José dos Campos afirma seguir com operações de combate ao transporte clandestino em todas as regiões do município.

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