Duas vans de transporte clandestino foram apreendidas durante uma fiscalização em São José dos Campos. Os veículos realizavam o transporte ilegal de estudantes sem possuir nenhuma das autorizações municipais obrigatórias por lei, e os condutores apresentaram CNH irregular.
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Fiscalização
A ação ocorreu na avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes e foi promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a Artesp e a GCM (Guarda Civil Municipal), visando à segurança dos usuários.
Ao todo, as vans abordadas transportavam 18 estudantes para a escola, sem autorização do município. Ambas operavam mediante cobrança.
O condutor de um dos veículos apresentou CNH vencida e levava 11 alunos sem o alvará da Secretaria de Mobilidade Urbana. A outra van, flagrada com 7 passageiros, era conduzida por um motorista sem a devida observação EAR (Exerce Atividade Remunerada) na habilitação, descumprindo uma exigência legal e obrigatória para a categoria. Devido às irregularidades, os veículos foram recolhidos ao pátio.
A Prefeitura de São José dos Campos afirma seguir com operações de combate ao transporte clandestino em todas as regiões do município.