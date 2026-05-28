Duas vans de transporte clandestino foram apreendidas durante uma fiscalização em São José dos Campos. Os veículos realizavam o transporte ilegal de estudantes sem possuir nenhuma das autorizações municipais obrigatórias por lei, e os condutores apresentaram CNH irregular.

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Fiscalização

A ação ocorreu na avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes e foi promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a Artesp e a GCM (Guarda Civil Municipal), visando à segurança dos usuários.