28 de maio de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

Foragido condenado por roubo, furto e tráfico é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Procurado pela Justiça é preso pela Romu em São José dos Campos
Procurado pela Justiça é preso pela Romu em São José dos Campos

Um homem procurado pela Justiça, condenado a 15 anos por furto, roubo e tráfico de drogas, foi localizado e preso em São José dos Campos.

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Equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) patrulhavam o bairro Vila Guarani, na madrugada de quarta-feira (27), quando abordaram o suspeito e o identificaram.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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