Um homem procurado pela Justiça, condenado a 15 anos por furto, roubo e tráfico de drogas, foi localizado e preso em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) patrulhavam o bairro Vila Guarani, na madrugada de quarta-feira (27), quando abordaram o suspeito e o identificaram.