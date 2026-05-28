O Tenda Atacado está com um processo seletivo aberto para preencher 47 vagas em suas unidades no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e funções sob o regime CLT, além de posições destinadas ao programa Jovem Aprendiz.
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Vagas
Em Guaratinguetá, os postos de trabalho estão divididos entre as funções de operador(a) de loja, auxiliar de cozinha, operador(a) de caixa, açougueiro, auxiliar de pátio, operador(a) de cartão, técnico(a) de informática, além de repositores para as áreas de hortifruti e perecíveis.
Já no litoral, em Ubatuba, a empresa busca profissionais para atuar como açougueiro, operador(a) de caixa, repositor(a) de hortifruti, auxiliar de recebimento de mercadoria e separador(a) drive.
Jacareí oferece postos para operador(a) de loja, açougueiro, oficial de manutenção, vendedor(a) televendas e repositores. Em Taubaté, há oportunidades para auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de pátio, fiscal de prevenção de perdas, operador(a) de caixa e repositor(a) hortifruti.
Em São José dos Campos, o recrutamento é voltado para repositores de diversas áreas, auxiliar de recebimento, fiscal de prevenção, frentista caixa e operador(a) de loja. Por fim, em Pindamonhangaba, as oportunidades se dividem entre operador(a) de loja e jovem aprendiz.
Como se candidatar
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial de carreiras da empresa, procurar a vaga na cidade desejada e realizar o cadastro do currículo.