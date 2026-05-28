O Tenda Atacado está com um processo seletivo aberto para preencher 47 vagas em suas unidades no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e funções sob o regime CLT, além de posições destinadas ao programa Jovem Aprendiz.

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Vagas

Em Guaratinguetá, os postos de trabalho estão divididos entre as funções de operador(a) de loja, auxiliar de cozinha, operador(a) de caixa, açougueiro, auxiliar de pátio, operador(a) de cartão, técnico(a) de informática, além de repositores para as áreas de hortifruti e perecíveis.