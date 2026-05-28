Uma operação da Prefeitura de São José dos Campos resultou na retirada de 17 toneladas de lixo de uma residência no bairro Jardim Imperial. O imóvel, habitado por um idoso, que sofre de transtorno, tornou-se um perigo à população local por permitir a proliferação de insetos e vetores de doenças. O proprietário já vinha sendo notificado e multado há seis anos. Em 2026, o município já realizou seis ações como esta e, ao todo, já recolheu quase 50 toneladas de inservíveis.

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Limpeza

A limpeza definitiva no imóvel do Jardim Imperial ocorreu na última terça-feira (27) e exigiu nove viagens de caminhão para transportar as toneladas de materiais inservíveis ao aterro municipal. A força-tarefa mobilizou profissionais de diversas secretarias e a GCM (Guarda Civil Municipal). Enquanto os agentes realizavam a limpeza completa do lote, o idoso recebeu acolhimento de educadores sociais e foi transferido para um abrigo público do município.

Notificações e denúncias