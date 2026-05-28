28 de maio de 2026
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LIMPEZA COMPULSÓRIA

Acumuladores: SJC retira 50 toneladas de lixo de imóveis

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Imóvel no Jardim Imperal armazenava 17 toneladas de lixo
Imóvel no Jardim Imperal armazenava 17 toneladas de lixo

Uma operação da Prefeitura de São José dos Campos resultou na retirada de 17 toneladas de lixo de uma residência no bairro Jardim Imperial. O imóvel, habitado por um idoso, que sofre de transtorno, tornou-se um perigo à população local por permitir a proliferação de insetos e vetores de doenças. O proprietário já vinha sendo notificado e multado há seis anos. Em 2026, o município já realizou seis ações como esta e, ao todo, já recolheu quase 50 toneladas de inservíveis.

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Limpeza

A limpeza definitiva no imóvel do Jardim Imperial ocorreu na última terça-feira (27) e exigiu nove viagens de caminhão para transportar as toneladas de materiais inservíveis ao aterro municipal. A força-tarefa mobilizou profissionais de diversas secretarias e a GCM (Guarda Civil Municipal). Enquanto os agentes realizavam a limpeza completa do lote, o idoso recebeu acolhimento de educadores sociais e foi transferido para um abrigo público do município.

Notificações e denúncias

A cidade já recolheu cerca de 50 toneladas de resíduos em imóveis por conta de seis ações judiciais de limpeza em casos semelhantes a esse. Na última sexta-feira (22), um outro caso exigiu o emprego de oito caminhões para a retirada do lixo e limpeza do local.

A Prefeitura reforça que situações de acumulação compulsiva devem ser reportadas pelos cidadãos por meio da Central 156. A partir do relato, a administração municipal direciona os fiscais de posturas para realizar uma vistoria técnica no local. Constatada a irregularidade, são emitidas notificações e multas. Em situações extremas, o município ingressa com uma ação judicial para obter a autorização de entrada e a limpeza compulsória do imóvel, visando resguardar a saúde pública coletiva.

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