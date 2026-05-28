Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão mobilizou equipes de resgate e interditou as pistas no quilômetro 79,500 da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no município de Paraibuna. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (27) e, apesar da gravidade, não resultou em feridos.
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O acidente
De acordo com informações do Centro de Controle Modal, da Artesp, o acidente ocorreu por volta das 22h15. O condutor de um Chevrolet Celta trafegava no sentido sul quando tentou ultrapassar pela faixa norte. Durante a manobra, o veículo colidiu frontalmente com um caminhão Fiat Iveco Tector que seguia no sentido oposto.
Bloqueios
A gravidade e a posição dos veículos na pista tornaram a ocorrência crítica. A faixa no sentido norte foi totalmente bloqueada. Para escoar o fluxo, uma operação desviou o tráfego norte para a faixa 2 da pista sul. O bloqueio total neste sentido durou até as 22h55. Também foi necessário o bloqueio no sentido sul, com interdição total de todas as faixas por dez minutos, período em que o tráfego fluiu pelo acostamento.
O tráfego só começou a ser normalizado após as 22h55, quando os veículos envolvidos foram posicionados no acostamento da rodovia.