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AÇÃO

Romu prende dois por tráfico de drogas em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Romu prende dois por tráfico de drogas em Taubaté
Romu prende dois por tráfico de drogas em Taubaté

Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação da Guarda Civil Municipal. A ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie.

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O caso aconteceu no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Segundo a GCM, equipes da Romu realizavam patrulhamento pela região quando identificaram movimentação suspeita em uma residência na Rua Alfredo Teles Peixoto.

De acordo com os agentes, ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir pelo telhado do imóvel. As equipes realizaram um cerco e conseguiram abordar os dois homens.

Durante a ação, foram apreendidos 154 invólucros de maconha, 245 pedras de crack, 152 eppendorfs de cocaína, 84 porções de ice e R$ 640 em dinheiro.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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