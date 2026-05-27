Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação da Guarda Civil Municipal. A ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie.
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O caso aconteceu no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Segundo a GCM, equipes da Romu realizavam patrulhamento pela região quando identificaram movimentação suspeita em uma residência na Rua Alfredo Teles Peixoto.
De acordo com os agentes, ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir pelo telhado do imóvel. As equipes realizaram um cerco e conseguiram abordar os dois homens.
Durante a ação, foram apreendidos 154 invólucros de maconha, 245 pedras de crack, 152 eppendorfs de cocaína, 84 porções de ice e R$ 640 em dinheiro.
Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.