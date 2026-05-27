Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação da Guarda Civil Municipal. A ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie.

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O caso aconteceu no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Segundo a GCM, equipes da Romu realizavam patrulhamento pela região quando identificaram movimentação suspeita em uma residência na Rua Alfredo Teles Peixoto.