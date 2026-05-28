Uma operação com uso de drones levou à interdição de dois loteamentos clandestinos de alto padrão em áreas rurais de São José dos Campos.

Os empreendimentos, localizados nos bairros São João e Taquari, na região norte da cidade, eram divulgados nas redes sociais e comercializavam terrenos sem autorização dos órgãos competentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp