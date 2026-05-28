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MORADIA

Drones fiscalizam loteamentos clandestinos de alto padrão em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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PMSJC
Fiscalização impede 2 loteamentos irregulares em SJC
Fiscalização impede 2 loteamentos irregulares em SJC

Uma operação com uso de drones levou à interdição de dois loteamentos clandestinos de alto padrão em áreas rurais de São José dos Campos.

Os empreendimentos, localizados nos bairros São João e Taquari, na região norte da cidade, eram divulgados nas redes sociais e comercializavam terrenos sem autorização dos órgãos competentes.

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A ação foi realizada por agentes da Prefeitura e da Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Segundo o município, os loteamentos não possuíam licenciamento ambiental nem aprovação oficial dos projetos.

O destaque da operação foi o uso de drones para monitoramento aéreo das áreas. As imagens captadas identificaram movimentação de terra, abertura irregular de vias e supressão de vegetação em áreas rurais.

Terrenos eram vendidos sem aprovação

De acordo com a Prefeitura, os terrenos anunciados tinham cerca de 20 mil metros quadrados e eram oferecidos como chácaras e propriedades de alto padrão.

Após a identificação das irregularidades, o responsável pelos empreendimentos foi autuado por parcelamento irregular do solo.

Caso a situação não seja regularizada, as multas podem chegar a R$ 90 mil para cada loteamento interditado.

Drones ajudam fiscalização em áreas rurais

O uso de drones vem sendo ampliado pela fiscalização ambiental e urbana em São José dos Campos, principalmente em regiões afastadas e de difícil acesso.

Segundo a administração municipal, a tecnologia permite identificar rapidamente alterações no terreno, desmatamento, abertura clandestina de ruas e ocupações irregulares.

A Prefeitura informou que, desde 2017, já realizou operações contra 24 loteamentos clandestinos na cidade. Os casos mais recentes haviam sido registrados nos bairros Turvo, Pau de Saia e nas proximidades da Cachoeira do Roncador, em São Francisco Xavier.

Prefeitura alerta compradores

A administração municipal orienta que compradores consultem previamente a situação legal de terrenos antes de fechar negócio.

Entre as recomendações estão verificar a aprovação do loteamento junto à Prefeitura e consultar o cartório de registro de imóveis para confirmar a regularidade da área e a titularidade do imóvel.

Moradores também podem buscar informações pelo telefone 156 ou diretamente no Paço Municipal.

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