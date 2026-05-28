A Prefeitura realizou na última terça-feira (26) a retirada de cerca de 17 toneladas de resíduos acumulados em uma residência. O material estava armazenado dentro e fora do imóvel e, segundo o município, representava risco à saúde pública.
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O caso ocorreu no bairro Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos. Entre os materiais removidos estavam objetos acumulados ao longo dos anos, além de resíduos que poderiam servir de criadouro para o mosquito da dengue, escorpiões e outros animais.
Segundo a Prefeitura, denúncias relacionadas a casos de acumulação compulsiva podem ser registradas pela Central 156. Após o recebimento das informações, equipes de fiscalização realizam vistoria no imóvel e podem aplicar notificações e multas.
De acordo com o município, o imóvel atendido já possuía notificações e autuações desde 2020. Em casos específicos, a administração municipal pode solicitar autorização judicial para realizar a limpeza da residência.
A ação contou com autorização da Justiça por se tratar de um imóvel particular. O morador, um idoso que vivia sozinho, foi atendido por equipes de apoio social antes do início da retirada dos materiais e encaminhado para um abrigo público.
Após o acolhimento, equipes da Prefeitura iniciaram a remoção dos resíduos. Foram necessárias nove viagens de caminhão para o transporte do material recolhido.
Participaram da operação profissionais da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Fiscalização de Posturas, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Apoio Social, Mobilidade Urbana, Zoonoses e Manutenção da Cidade.
Moradores da região acompanharam a movimentação durante a operação. Segundo relatos de vizinhos, no fim do ano passado houve uma tentativa de limpeza do quintal em um mutirão organizado por moradores, mas o local voltou a acumular resíduos semanas depois.
Ainda segundo a Prefeitura, outras seis ações semelhantes já foram realizadas em 2026, com aproximadamente 50 toneladas de materiais retirados de imóveis após autorização judicial.