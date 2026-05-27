Pré-candidado a presidente da República, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve em São José dos Campos (SP) nesta quarta-feira (27), na sede da Assecre (Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas), e falou para uma plateia de quase 200 pessoas, muitos deles empresários do Vale do Paraíba e representantes da imprensa regional. O objetivo do encontro foi falar sobre “Os grandes desafios e ideias para o Brasil”, alinhando a produtividade e gestão pública.

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Na oportunidade Zema falou sobre sua experiência como governador de Minas e afirmou que o poder público tem que ouvir mais o setor produtivo para que o país possa aumentar a industrialização, renda e geração de empregos.