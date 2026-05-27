Pré-candidado a presidente da República, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve em São José dos Campos (SP) nesta quarta-feira (27), na sede da Assecre (Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas), e falou para uma plateia de quase 200 pessoas, muitos deles empresários do Vale do Paraíba e representantes da imprensa regional. O objetivo do encontro foi falar sobre “Os grandes desafios e ideias para o Brasil”, alinhando a produtividade e gestão pública.
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Na oportunidade Zema falou sobre sua experiência como governador de Minas e afirmou que o poder público tem que ouvir mais o setor produtivo para que o país possa aumentar a industrialização, renda e geração de empregos.
Segundo ele, para que o país possa se desenvolver há necessidade de políticas públicas que facilitem o crédito para os pequenos e médios empresários, que é preciso simplificar a carga tributária, equilibrar a economia com uma menor taxa de juros.
Romeu Zema pontuou também que hoje existem leis ineficazes que acabam levando o setor produtivo privado a trabalhar na informalidade, e que isto não é bom nem para o empresário, nem para o trabalhador e muito menos para o país.
Para reverter essa questão, segundo o político, a saída seriam as reformas em vários setores, entre eles: reforma fiscal, reforma previdenciária, reforma sindical e no sistema CLT com opção de contratação por hora.
Ele comentou também sua visão para uma gestão pública melhor, que gere confiança do empresariado. Para ele, o poder público tem que reduzir cargos, rever questões orçamentárias, controlar a dívida pública, realizar privatizações e garantir a segurança pública.
Ao final do encontro ele respondeu algumas perguntas dos empresários presentes, entre os questionamentos foi perguntado sobre a concorrência chinesa.
Novamente ele abordou a questão dos altos juros, dizendo que os chineses têm uma taxa menor perante ao empresariado brasileiro, além de um parque industrial moderno. Que a competitividade para se tornar justa tem que ter uma “ calibragem “, tem que se equalizar por meio de custos, de uma taxa de juros menor para os investimentos e contar com uma mão de obra qualificada que acompanhe os avanços que o mercado exige.
Em seguida, Romeu Zuma seguiu para Taubaté onde se reuniria com o prefeito Sérgio Victor (NOVO).