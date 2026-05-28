Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu após ser atingido por uma linha com cerol enquanto estava em uma motocicleta com o pai. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso aconteceu em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (27). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o pai da vítima conduzia a moto quando a linha cortante atingiu o veículo e feriu o menino.
A própria família realizou o socorro da criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pampulha. Apesar dos atendimentos médicos, o bebê morreu na unidade de saúde.
Após a confirmação da morte, os profissionais acionaram a Polícia Militar para o registro da ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.