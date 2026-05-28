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TRAGÉDIA

Bebê morre após ser atingido por linha de cerol

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bebê morre após ser atingido por linha de cerol
Bebê morre após ser atingido por linha de cerol

Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu após ser atingido por uma linha com cerol enquanto estava em uma motocicleta com o pai. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso aconteceu em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (27). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o pai da vítima conduzia a moto quando a linha cortante atingiu o veículo e feriu o menino.

A própria família realizou o socorro da criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pampulha. Apesar dos atendimentos médicos, o bebê morreu na unidade de saúde.

Após a confirmação da morte, os profissionais acionaram a Polícia Militar para o registro da ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

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