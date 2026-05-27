Uma mulher de 32 anos e a filha dela, de 10, morreram após um acidente envolvendo um caminhão na noite de terça-feira (26). As vítimas foram identificadas como Grayce Kelly Christiano Silva e Manoella Christiano Rosa.

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A família morava em Mogi das Cruzes e seguia viagem pela rodovia Régis Bittencourt (BR-116) quando ocorreu o acidente, em Cajati.