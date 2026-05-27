As meninas do São José Basket venceu o Sport por 67 a 48 na noite desta quarta-feira (27), no ginásio Uninassau,em Recife, pelo segundo turno da LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2026. Assim, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas.

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Com esse resultado, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, vai a seis vitórias e oito derrotas, ainda em sexto lugar. Já o time pernambucano está em penúltimo, com duas vitórias e 13 derrotas.