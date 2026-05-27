As meninas do São José Basket venceu o Sport por 67 a 48 na noite desta quarta-feira (27), no ginásio Uninassau,em Recife, pelo segundo turno da LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2026. Assim, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas.
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Com esse resultado, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, vai a seis vitórias e oito derrotas, ainda em sexto lugar. Já o time pernambucano está em penúltimo, com duas vitórias e 13 derrotas.
Agora, na próxima rodada, as joseenses voltam a jogar sexta-feira (29), contra o Salvador, na capital baiana, a partir das 16h. E o Sport visita o Maringá no dia 31, domingo, às 11h.
Nesta quarta, o primeiro quarto foi equilibrado, mas o São José ao menos conseguiu ficar com um ponto de frente: 12 a 11.
Depois, o Sport cresceu, o São José errou muito e a visitantes passaram à frente. No final do primeiro, as donas da casa venciam por 28 a 24, quatro pontos de diferença.
Após o intervalo, as joseenses melhoraram, cresceram em quadra e conseguiram não só passar de novo à frente, como também abriram 11 pontos de vantagem: 48 a 37.
Nos últimos dez minutos, o São José teve maior tranquilidade para segurar o resultado e até abriu mais vantagem. E saiu de quadra com a vitória.