Um motorista de aplicativo de 69 anos foi encontrado morto após desaparecer durante um dia de trabalho. A vítima, conhecida como Carijó, estava com as mãos amarradas e uma corda no pescoço. O carro utilizado por ele para trabalhar foi roubado e localizado horas depois em outro estado.

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O corpo foi encontrado nos fundos de uma escola em Chapecó. Segundo as informações apuradas, o veículo da vítima cruzou a divisa estadual e acabou localizado em Cascavel.