Um motorista de aplicativo de 69 anos foi encontrado morto após desaparecer durante um dia de trabalho. A vítima, conhecida como Carijó, estava com as mãos amarradas e uma corda no pescoço. O carro utilizado por ele para trabalhar foi roubado e localizado horas depois em outro estado.
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O corpo foi encontrado nos fundos de uma escola em Chapecó. Segundo as informações apuradas, o veículo da vítima cruzou a divisa estadual e acabou localizado em Cascavel.
Durante a abordagem policial, houve perseguição, troca de tiros e apoio de helicóptero. Dois homens foram presos em posse do automóvel roubado.
Um dos suspeitos é natural de Blumenau e possui mais de 20 passagens pela polícia. O outro homem preso seria do Paraná.
De acordo com a investigação, um terceiro envolvido conseguiu fugir e continua sendo procurado pelas autoridades.
A Polícia Civil investiga a participação dos suspeitos e as circunstâncias do crime.