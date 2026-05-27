Um policial militar aposentado morreu após ser esfaqueado ao tentar defender o filho durante uma briga. A vítima foi identificada como Durvaci Ferreira Louça, de 60 anos. O suspeito do crime, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil.
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O caso aconteceu em Peixe. Imagens de câmeras de segurança registraram o início da confusão, a luta corporal entre os envolvidos e o momento em que o policial é atingido pelos golpes de faca.
Segundo a Polícia Civil, a discussão teria sido motivada por desavenças antigas entre o investigado e o filho da vítima.
Após ser ferido, Durvaci foi socorrido e encaminhado para um hospital em Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos.
O filho do policial também foi atingido durante a confusão e permanece internado em estado grave.
O suspeito foi localizado e preso na manhã de quarta-feira (20), durante uma operação da Polícia Civil do Tocantins. O caso segue sob investigação da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe.