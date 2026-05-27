Um policial militar aposentado morreu após ser esfaqueado ao tentar defender o filho durante uma briga. A vítima foi identificada como Durvaci Ferreira Louça, de 60 anos. O suspeito do crime, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil.

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O caso aconteceu em Peixe. Imagens de câmeras de segurança registraram o início da confusão, a luta corporal entre os envolvidos e o momento em que o policial é atingido pelos golpes de faca.