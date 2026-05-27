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ASSASSINATO

vídeo: PM aposentado tenta proteger filho e acaba assassinado

Por Da Redação | Peixe (TO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
PM aposentado tenta proteger filho e acaba assassinado
PM aposentado tenta proteger filho e acaba assassinado

Um policial militar aposentado morreu após ser esfaqueado ao tentar defender o filho durante uma briga. A vítima foi identificada como Durvaci Ferreira Louça, de 60 anos. O suspeito do crime, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil.

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O caso aconteceu em Peixe. Imagens de câmeras de segurança registraram o início da confusão, a luta corporal entre os envolvidos e o momento em que o policial é atingido pelos golpes de faca.

Segundo a Polícia Civil, a discussão teria sido motivada por desavenças antigas entre o investigado e o filho da vítima.

Após ser ferido, Durvaci foi socorrido e encaminhado para um hospital em Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos.

O filho do policial também foi atingido durante a confusão e permanece internado em estado grave.

O suspeito foi localizado e preso na manhã de quarta-feira (20), durante uma operação da Polícia Civil do Tocantins. O caso segue sob investigação da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe.

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