Um dos quatro corpos encontrados em um cemitério clandestino foi identificado como o do cantor de funk Jonas Barros de Oliveira, de 25 anos, conhecido artisticamente como “Gigante”. O jovem estava no início da carreira musical e integrava a produtora Damassaclan.
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Os corpos foram localizados em uma área de vegetação na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Guardas civis municipais encontraram os cadáveres durante um patrulhamento em um terreno pertencente à Sabesp.
Segundo o boletim de ocorrência, os agentes perceberam trilhas abertas em meio ao mato e decidiram verificar o local. Ao se aproximarem, encontraram áreas de terra remexida e localizaram três corpos enrolados em cobertores.
No dia seguinte, equipes da Polícia Civil retornaram à área e encontraram um quarto corpo enterrado e em avançado estado de decomposição.
Os outros três corpos ainda não foram oficialmente identificados. No entanto, investigadores trabalham com a hipótese de que duas das vítimas sejam Francisco Rubens Souza Cruz, motorista da produtora musical, e Werlen Moitinho Vieira, gerente da Damassaclan. Ambos estão desaparecidos desde a semana passada.
Familiares de Werlen informaram que não conseguiram reconhecer o gerente entre os corpos encontrados. Apesar disso, relataram que uma das vítimas usava roupas semelhantes às dele. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e tenta esclarecer as circunstâncias das mortes.