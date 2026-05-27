Um dos quatro corpos encontrados em um cemitério clandestino foi identificado como o do cantor de funk Jonas Barros de Oliveira, de 25 anos, conhecido artisticamente como “Gigante”. O jovem estava no início da carreira musical e integrava a produtora Damassaclan.

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Os corpos foram localizados em uma área de vegetação na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Guardas civis municipais encontraram os cadáveres durante um patrulhamento em um terreno pertencente à Sabesp.