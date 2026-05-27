O corpo do gerente administrativo Breno Moura da Silva, de 24 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira (11), após cinco dias de buscas. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira (6) e apresentava marcas de tiros na cabeça, segundo informações iniciais da polícia.
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O caso aconteceu em Eunápolis. O corpo foi localizado parcialmente boiando em um córrego às margens da BR-101, na divisa com Itabela.
Breno havia sido visto pela última vez ao deixar o posto de combustíveis onde trabalhava, nas proximidades da base da Polícia Rodoviária Federal. Desde o desaparecimento, familiares, amigos e colegas mobilizaram campanhas nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro do jovem.
De acordo com as informações apuradas, o cadáver estava embaixo de uma pequena ponte, na região do córrego do Jacarandá, antes do Ponto Chique. A suspeita é de que os ferimentos na cabeça tenham sido provocados por disparos de arma de fogo.
Durante as buscas no local, policiais encontraram uma mochila preta contendo máquinas de cartão e uma carteira com documentos pertencentes a um colega de trabalho da vítima. Breno também usava roupas semelhantes ao uniforme do posto onde trabalhava.
A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil da Bahia investiga a autoria e a motivação do crime.