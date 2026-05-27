O corpo do gerente administrativo Breno Moura da Silva, de 24 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira (11), após cinco dias de buscas. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira (6) e apresentava marcas de tiros na cabeça, segundo informações iniciais da polícia.

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O caso aconteceu em Eunápolis. O corpo foi localizado parcialmente boiando em um córrego às margens da BR-101, na divisa com Itabela.