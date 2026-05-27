Um homem foi preso em flagrante após incendiar a casa onde estavam a esposa e o sogro. As vítimas sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus e precisaram ser socorridas para um hospital especializado. O suspeito também ficou ferido durante a ação.

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O caso aconteceu em Tambaú. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega ao imóvel carregando uma garrafa com álcool.