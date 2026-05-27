Um homem foi preso em flagrante após incendiar a casa onde estavam a esposa e o sogro. As vítimas sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus e precisaram ser socorridas para um hospital especializado. O suspeito também ficou ferido durante a ação.
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O caso aconteceu em Tambaú. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega ao imóvel carregando uma garrafa com álcool.
Nas imagens, ele aparece espalhando o líquido pela residência e, em seguida, utilizando um isqueiro para provocar o incêndio. Durante o ataque, as chamas também atingiram o próprio suspeito.
Segundo informações apuradas, a esposa e o sogro sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus. Ambos foram encaminhados para um hospital especializado em São João da Boa Vista.
Após receber atendimento médico, o homem foi preso em flagrante. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.