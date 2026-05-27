Uma jovem de 26 anos foi morta a tiros dentro de casa na tarde desta terça-feira (26). O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, segundo a Polícia Militar. A mulher, identificada como Letícia Alves de Oliveira, deixa duas filhas.
O crime aconteceu no bairro Tremembé, região norte de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã de Letícia presenciou toda a ação e relatou que o suspeito sacou um revólver durante uma discussão entre os dois.
Ainda conforme o registro policial, Letícia tentou escapar e se proteger no banheiro da residência, mas foi atingida por disparos nas costas e na cabeça.
A testemunha contou à polícia que chegou a ficar entre o homem e a vítima caída no chão, acreditando que ela ainda poderia ser socorrida. Após os tiros, o suspeito teria tentado atirar contra a própria cabeça, porém a arma falhou.
Em seguida, ele recarregou o revólver e fugiu do local. Policiais militares fizeram buscas na casa do suspeito, mas ninguém foi encontrado.
O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.