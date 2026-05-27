A diretoria do Internacional está com uma ação na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para que a entidade máxima do futebol nacional reconheça o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Na oportunidade, o Corinthians ficou com o caneco, à frente do Colorado, após 11 jogos terem sido anulados e remarcados no caso da Máfia do Apito.

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Dos 11 confrontos remarcados, dois eram do Corinthians e um do Inter. No caso do clube paulista, o Timão ‘recuperou’ quatro pontos, em jogos contra Santos e São Paulo, enquanto o Colorado repetiu os 3 a 2 em cima do Coritiba.