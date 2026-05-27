27 de maio de 2026
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MORTE

Mulher atropelada no Galo Branco morre após cirurgia em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher morreu em acidente
Mulher morreu em acidente

A idosa atropelada na noite do último sábado (23), no bairro Galo Branco, em São José dos Campos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser submetida a uma cirurgia.

A vítima foi identificada como Matilde Gil Treviza de Carvalho. Segundo publicação feita por familiares nas redes sociais, ela faleceu após não resistir ao procedimento cirúrgico.

O atropelamento aconteceu por volta das 20h30, em uma avenida comercial próxima a uma escola municipal do bairro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a idosa foi atingida por um veículo.

Ainda conforme as informações divulgadas inicialmente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

A família informou que os detalhes sobre velório e sepultamento serão divulgados após a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal.

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