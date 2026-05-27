A idosa atropelada na noite do último sábado (23), no bairro Galo Branco, em São José dos Campos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser submetida a uma cirurgia.

A vítima foi identificada como Matilde Gil Treviza de Carvalho. Segundo publicação feita por familiares nas redes sociais, ela faleceu após não resistir ao procedimento cirúrgico.

O atropelamento aconteceu por volta das 20h30, em uma avenida comercial próxima a uma escola municipal do bairro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a idosa foi atingida por um veículo.