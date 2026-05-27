Lista tríplice

Foi encaminhada nessa quarta-feira (27) ao prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), a lista tríplice para a escolha de reitor e vice-reitor da Unitau (Universidade de Taubaté).

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Eleição

A lista tríplice foi composta na terça-feira (26), em reunião do Colégio Eleitoral Especial, que é formado pelos três conselhos da Unitau - Universitário, de Administração e de Ensino e Pesquisa. Como eram apenas três chapas na disputa, são elas que compõem a lista.