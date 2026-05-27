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REITORIA

Eleição da Unitau: lista tríplice segue para escolha do prefeito

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Nova chapa de reitor e vice-reitor será definida por Sérgio Victor; posse da nova gestão da Universidade de Taubaté está prevista para o dia 3 de julho
Nova chapa de reitor e vice-reitor será definida por Sérgio Victor; posse da nova gestão da Universidade de Taubaté está prevista para o dia 3 de julho

Lista tríplice
Foi encaminhada nessa quarta-feira (27) ao prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), a lista tríplice para a escolha de reitor e vice-reitor da Unitau (Universidade de Taubaté).

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Eleição
A lista tríplice foi composta na terça-feira (26), em reunião do Colégio Eleitoral Especial, que é formado pelos três conselhos da Unitau - Universitário, de Administração e de Ensino e Pesquisa. Como eram apenas três chapas na disputa, são elas que compõem a lista.

Chapas
A lista foi encaminhada ao prefeito em ordem alfabética, com base nos candidatos a reitor: Ana Paula Lima Guidi Damasceno (vice: Amanda Romão de Paiva), Letícia Maria Pinto da Costa (vice: Alexandre de Paiva Luciano) e Marcos Roberto Furlan (vice: Ivair Alves dos Santos).

Definição
Caberá ao prefeito escolher a chapa que assumirá o comando da Unitau pelos próximos quatro anos. A posse está prevista para o dia 3 de julho.

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