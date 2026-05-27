O TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou que a Prefeitura de Taubaté faça nove correções no edital do chamamento público que irá definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

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A decisão foi tomada nessa quarta-feira (27) pelo Tribunal Pleno. Por unanimidade, os conselheiros consideraram parcialmente procedentes as três representações que haviam sido apresentadas contra o edital. O chamamento está suspenso desde 23 de abril, por decisão do TCE.