A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (27) o segundo dos quatro homens acusados de envolvimento no assassinato de Thales Rudson Torres, 23 anos, encontrado morto com marcas de tiros em uma estrada rural de Caçapava, no fim de março.

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De acordo com a Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, que lidera a investigação, Welithon Ferreira de Araújo Neto, 19 anos, foi preso no bairro Pousada do Vale, na região leste de São José.