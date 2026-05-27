A UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Vila Nair, na região sul de São José dos Campos, passou por uma revitalização completa para oferecer um ambiente moderno, seguro e acolhedor aos munícipes e colaboradores.

A cerimônia oficial de entrega da reforma, que já está beneficiando a comunidade e os profissionais, será nesta quarta-feira (6), às 10h.

Os serviços foram realizados pela Urbam, seguindo o mesmo conceito da UBS Resolve Colonial, que se tornou modelo para as demais unidades do município.

Entre as principais novidades, destacam-se a ampliação das salas de vacina e coleta, a readequação da recepção, que agora conta com um balcão mais acessível, e a implantação da Sala eMulti, onde equipes de diferentes áreas atuam de forma integrada no cuidado à população, reduzindo as filas de espera por tratamentos.



Balcão da recepção está com altura mais acessível | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O prédio recebeu diversas melhorias estruturais, incluindo pintura e a execução de cobertura frontal com telhas termoacústicas, garantindo mais conforto em dias de sol ou chuva.

A farmácia passou a atender voltada para a frente da unidade, otimizando o fluxo interno e a entrega de remédios e insumos. Com foco no conforto e segurança dos usuários, a UBS também ganhou rampas para facilitar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida.



Farmacêutica dispensa medicamentos para munícipe | Foto: Urbam

Todos os ambientes estão climatizados, a fachada e sinalização interna renovadas, e pensando no bem-estar dos funcionários, foi criado um vestiário e instalados novos móveis, além de expansão da copa e gerência.



Antiga fachada da UBS Resolve Vila Nair | Foto: Urbam



Nova fachada, após as intervenções | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O investimento reafirma o compromisso da Prefeitura em promover uma saúde pública de excelência, humanizada e centrada nas necessidades dos joseenses.

Atualmente, são mais de 8 mil usuários cadastrados na unidade, que é referência para os bairros Vila Nair, Vila São Bento, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Letônia e adjacências.