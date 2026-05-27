A Prefeitura de São José dos Campos dá mais um passo importante para modernizar a mobilidade urbana e oferecer mais comodidade à população. A partir do dia 4 de maio, o sistema de transporte público passa a contar com linhas 24 horas, além da ampliação do atendimento noturno em linhas com maior demanda.

A novidade será implantada de forma gradual, reforçando o transporte coletivo em todas as regiões da cidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para tornar o sistema cada vez mais acessível, eficiente e conectado à rotina dos passageiros, especialmente de quem trabalha, estuda ou precisa se deslocar fora dos horários convencionais.

Mais tempo, mais acesso, mais mobilidade

As melhorias começam nesta segunda-feira (4) e contemplam reforços importantes em diversas linhas do sistema.

Linhas que passam a operar 24 horas:

107 – Altos da Vila Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo

304 - Colonial / Praça Afonso Pena

244 – Jardim São José / Terminal Central

307A - Morumbi / Terminal Central - Via Anel Viário

315 – Parque Interlagos / Terminal Central

Linhas com ampliação de horário noturno:

Além das linhas que passam a operar 24 horas, outras linhas também terão o atendimento noturno ampliado, garantindo mais opções de deslocamento e mais comodidade para os passageiros que utilizam o transporte público no período da noite.

313- Aquárius-Colinas / Terminal Central

215 - Vila do Tesouro/Jardim Aquárius

237 - Parque Novo Horizonte / Jardim Aquárius

219 – Jardim Santa Luzia / Terminal Central

321- Alimentadora Campo dos Alemães / Jardim Satélite

Somente nesta primeira fase, o transporte público passa a contar com 55 viagens adicionais por dia.

A ampliação do atendimento será feita de forma gradual e dará continuidade ao plano de fortalecimento do transporte noturno em São José dos Campos, com extensão de horários em linhas estratégicas do sistema.

Nas próximas etapas, terão reforço no horário noturno:

115 – Vila Dirce-Altos de Santana / Av. Engenheiro Francisco José Longo

331 – Campo dos Alemães / Aquárius

240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães

209 – Jardim Uirá / Terminal Central

343 – Alimentadora Serrote / ECO Campos de São José

105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo

119 – Colonial / Aquárius

124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo

201 – Terminal Central / Bairrinho

307B – Alimentadora Morumbi / Satélite – via Av. Andrômeda

Novas linhas

A operação 24 horas também será ampliada para novas linhas, garantindo mais alternativas de deslocamento durante todo o dia e a madrugada.

Passarão a funcionar 24 horas as linhas:

121 – Urbanova - Esplanada / Terminal Central

128 – Urbanova- Colinas / Terminal Central

205 – Eugênio de Melo-Galo Branco / Praça Afonso Pena

341A/B – ECO Campos de São José / Centro

311 – Limoeiro-Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena

204A/B – Novo Horizonte / Centro

212 – Putim / Terminal Central – via Av. dos Astronautas

305 – Jardim São Judas Tadeu / Terminal Central

Mais mobilidade

Com essa inovação São José dos Campos amplia de forma expressiva a oferta de viagens no período noturno e fortalece o transporte público como uma opção cada vez mais moderna, segura e eficiente para a população.

As melhorias fazem parte do trabalho permanente de monitoramento da operação, com ajustes planejados de acordo com a demanda e as necessidades dos usuários, reafirmando o compromisso da Prefeitura em investir em um sistema de transporte cada vez melhor para quem vive, trabalha e circula pela cidade.