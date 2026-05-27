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ILHABELA

AGORA: Jet ski usado por Bruna e Dheoge não tinha autorização

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Bruna, Dheoge e a moto aquática que afundou no mar em Ilhabela
Bruna, Dheoge e a moto aquática que afundou no mar em Ilhabela

A empresa responsável pela moto aquática usada pela estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, e por Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que desapareceram no mar após a embarcação afundar, não tem registro ou autorização para funcionar e explorar a atividade de locação em Ilhabela. A afirmação é da prefeitura da cidade.

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"A Prefeitura de Ilhabela informa que não consta qualquer registro ou autorização municipal em nome da empresa citada para a exploração da atividade mencionada", disse a Prefeitura.

“O município reforça ainda que a atividade de aluguel de moto aquática (jet ski) para fins comerciais é proibida em Ilhabela, não havendo autorização municipal para este tipo de operação.”

Bruna e Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, estavam na moto aquática quando desapareceram no mar do Litoral Norte, no último domingo.

Ela foi encontrada com vida na terça-feira (26), à deriva no mar. Dheoge segue desaparecido, e as buscas por ele entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27). Um colete salva-vidas foi encontrado pela Marinha boiando na região das buscas.

Segundo a Prefeitura de Ilhabela, as informações sobre a moto aquática e a empresa estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. “Sendo constatadas irregularidades, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas.”

“As ações de fiscalização no município são permanentes e contam com o apoio da Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Mobilidade e Segurança Pública, em conjunto com os demais órgãos responsáveis”, informou a administração.

De acordo com fotos divulgadas pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a moto aquática usada pelo casal pertence à empresa “Neto Mineiro – passeios náuticos de jet ski”. Eles também anunciam o aluguel de lanchas.

No perfil do negócio nas redes sociais, há foto de uma moto aquática com as mesmas cores e numeração da que estava com Bruna e Dheoge. A empresa foi procurada pela reportagem, mas não retornou ao contato.

Leia mais: ‘Deus dê força': família de Dheoge pede oração e crê em 'milagre'

Leia mais: URGENTE: Marinha acha colete salva-vidas que pode ser de Dheoge

Desaparecimento

Bruna e Dheoge desapareceram no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática  em Ilhabela. A moto aquática usada por eles foi encontrada na segunda-feira (25), parcialmente afundada e sem os ocupantes.

A jovem foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento emergencial e encaminharam a estudante ao Hospital Mário Covas.

Em entrevista à TV Vanguarda, o diretor do hospital informou que a paciente chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia. Ela recebeu atendimento imediato na emergência, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.

O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até as equipes mais experientes. “Foi um milagre de Deus”, declarou em entrevista à TV Thathi.

Bruna é estudante do 2° ano do curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem e mantém um relacionamento com Beatriz Luz, com quem mora com a filha de 4 anos.

Buscas por Dheoge continuam

As buscas por Dheoge entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27), com embarcações da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) empenhadas na operação.

O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que pescadores, marinheiros e tripulações de barcos civis que naveguem pela região mantenham atenção redobrada. Qualquer sinal de coletes salvamentos, roupas ou objetos flutuando no mar deve ser reportado imediatamente ao telefone 193.

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