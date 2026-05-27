A empresa responsável pela moto aquática usada pela estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, e por Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que desapareceram no mar após a embarcação afundar, não tem registro ou autorização para funcionar e explorar a atividade de locação em Ilhabela. A afirmação é da prefeitura da cidade.

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"A Prefeitura de Ilhabela informa que não consta qualquer registro ou autorização municipal em nome da empresa citada para a exploração da atividade mencionada", disse a Prefeitura.