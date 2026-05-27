A família de Gabriel Guedes de Lima, de 38 anos, vive dias de dor e revolta após a morte do jovem atropelado na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, na madrugada da última sexta-feira (22).

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Em meio ao luto, parentes descrevem o rapaz como um “menino bom”, comunicativo e cheio de talentos, enquanto cobram justiça pela fuga do motorista responsável pelo atropelamento.