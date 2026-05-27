A morte de Rubens Armando de Mello, aos 73 anos, causou grande comoção em Jacareí. Conhecido carinhosamente como “Rubinho”, ele era marido de Maria Luiza Porto Mello, arquiteta, urbanista e provedora da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.

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Rubens morreu no último dia 24 de maio. As últimas homenagens aconteceram na Capela da Santa Casa, na região central da cidade. O sepultamento foi realizado no domingo, às 15h30, no Cemitério Campo da Saudade.