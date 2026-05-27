A morte de Rubens Armando de Mello, aos 73 anos, causou grande comoção em Jacareí. Conhecido carinhosamente como “Rubinho”, ele era marido de Maria Luiza Porto Mello, arquiteta, urbanista e provedora da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.
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Rubens morreu no último dia 24 de maio. As últimas homenagens aconteceram na Capela da Santa Casa, na região central da cidade. O sepultamento foi realizado no domingo, às 15h30, no Cemitério Campo da Saudade.
A notícia da morte repercutiu entre amigos, familiares e moradores de Jacareí, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e destacar a trajetória de Rubinho, lembrado pelo caráter, educação e amizade.
Dom José Donizeti lamentou a perda e recordou a convivência com Rubens desde os tempos de juventude.
“Um bom colega de estudos secundários. Um admirado componente de grupos religiosos. E muito bem educado e atencioso para comigo e outros, quando nos encontrávamos pelas ruas e lugares de Jacareí. Deixará saudades”, escreveu.
Edith Klimeika Zanutto também deixou mensagem de conforto à família. “Vi agora a notícia da partida do Rubinho, de volta à Casa do Pai. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que conforte grandemente a todos vocês.”
Já João Azeredo destacou a integridade e a amizade construída ao longo dos anos. “Rubinho foi uma pessoa extraordinária no conhecimento, na amizade sincera e na integridade de caráter. Que seu exemplo de vida continue a iluminar os passos daqueles que tiveram o privilégio de sua convivência.”
Leila Maria Capucci Abdalla relembrou ainda a história familiar de Rubens em Jacareí. Segundo ela, Rubinho era filho de Armando de Mello, ex-pracinha da FEB e conhecido funcionário da antiga Farmácia São José.
A despedida emocionou moradores da cidade e amigos próximos, que ressaltaram o legado de respeito, fé e amizade deixado por Rubens Armando de Mello.
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