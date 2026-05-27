Dois homens apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), foram detidos pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na manhã desta quarta-feira (27), em uma residência alugada no bairro Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes do Pelotão Noturno da Rota realizavam patrulhamento pelo município quando receberam uma denúncia de que dois integrantes da facção criminosa estariam escondidos em um imóvel na rua Tomás Câncer.
Os homens foram identificados como Paulo Roberto de Morais, conhecido pelo vulgo “Madimbu”, e Nelson Brandão Filho, conhecido como “Civic”.
Dupla fazia parte da restrita tática do PCC
De acordo com um oficial da Rota, os suspeitos fariam parte da chamada “restrita tática” do PCC, apontada como um núcleo operacional da facção responsável por ações contra autoridades e forças de segurança, além de roubos de grande magnitude.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais tentaram contato pela campainha, mas não foram atendidos. Durante a averiguação, a equipe ouviu gritos de socorro vindos do interior da residência e decidiu entrar no imóvel para verificar a situação.
Dentro da casa, os agentes encontraram os dois homens acompanhados das respectivas esposas e de uma criança de colo. Conforme o registro policial, uma das mulheres afirmou informalmente que pediu socorro após o companheiro ficar irritado com o acionamento insistente do interfone pelos policiais.
Após consulta criminal, os policiais constataram que havia um mandado de prisão temporária contra Nelson Brandão Filho, expedido no dia 13 de maio de 2026 pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu. O mandado tem prazo de 30 dias e está relacionado a uma investigação pelos crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, previstos nos artigos 157, 158 e 159 do Código Penal.
No quarto onde os suspeitos estavam, os policiais localizaram seis aparelhos celulares, um caderno com anotações contábeis atribuídas ao tráfico de drogas e mais de R$ 20 mil em dinheiro, segundo a Rota. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Ubatuba.
Nelson foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi confirmado. Ele permaneceu recolhido à disposição da Justiça. Já Paulo Roberto de Morais foi qualificado e ouvido no registro da ocorrência.
O caso foi registrado como captura de procurado e deve seguir sob investigação.