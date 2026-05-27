Dois homens apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), foram detidos pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na manhã desta quarta-feira (27), em uma residência alugada no bairro Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes do Pelotão Noturno da Rota realizavam patrulhamento pelo município quando receberam uma denúncia de que dois integrantes da facção criminosa estariam escondidos em um imóvel na rua Tomás Câncer.

Os homens foram identificados como Paulo Roberto de Morais, conhecido pelo vulgo “Madimbu”, e Nelson Brandão Filho, conhecido como “Civic”.

Dupla fazia parte da restrita tática do PCC