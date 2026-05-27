A família de Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido no mar do Litoral Norte desde o último domingo, lançou uma corrente de orações para que ele seja encontrado com vida.

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Os familiares mantêm a esperança de que as buscas da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) tenham sucesso em encontrá-lo com vida, como aconteceu com a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos. Ela e Dheoge sumiram após sair de moto aquática pelo mar no último domingo.