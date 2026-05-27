A família de Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido no mar do Litoral Norte desde o último domingo, lançou uma corrente de orações para que ele seja encontrado com vida.
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Os familiares mantêm a esperança de que as buscas da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) tenham sucesso em encontrá-lo com vida, como aconteceu com a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos. Ela e Dheoge sumiram após sair de moto aquática pelo mar no último domingo.
Na terça-feira (26), após três dias à deriva, Bruna foi avistada por uma embarcação de um pescador. Socorrida pelas equipes do GBMar, ela foi levada às pressas ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permanece internada para tratar um quadro severo de hipotermia decorrente da longa exposição ao tempo e à água fria. Ela segue em recuperação.
Na manhã desta quarta-feira (27), a Marinha localizou um colete salva-vidas boiando no mar, que pode pertencer a Dheoge. O colete foi encontrado em área de alto-mar nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde Bruna foi encontrada pelos pescadores.
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Corrente de orações
A campanha “juntos pela proteção do Dheoge” diz que o rapaz “tem um coração enorme”. Ele é natural da cidade de Alcântaras, no Ceará, mas se mudou para São José do Rio Preto (SP) há 10 anos em busca de melhores empregos.
“Neste momento de incerteza, nos apegamos à força da nossa fé. Queremos pedir a todos os amigos, familiares e pessoas de bem que tirem um minuto do seu dia para mentalizar e rezar pela proteção dele”, diz a campanha.
“Que Deus o guarde onde quer que ele esteja, dê forças a ele e guie as equipes de busca para que ele volte para casa o mais rápido possível em segurança.”
No final da publicação, os familiares incentivam as pessoas a manterem a esperança de que Dheoge possa ser encontrado com vida. “Creia no seu retorno”.
‘Quatro dias de angústia’
Nas redes sociais, familiares dele pediram por “apoio” e “abraço” dos que procuram a família, e não questionamentos nesse momento de angústia.
“Que for visitar os meus familiares que vá com uma palavra de apoio, um abraço. Sem muitas perguntas. São quatro dias de angústia”, disse a irmã de Dheoge.
“Não sabemos o paradeiro do meu irmão, sem saber se ele está bem. Depois dessa última notícia que a gente teve, eu acho que a ficha vai caindo do que realmente está acontecendo. Está todo mundo muito abalado emocionalmente sem para dar explicações”, afirmou.
Desaparecimento
Bruna e Dheoge desapareceram no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática em Ilhabela. A moto aquática usada por eles foi encontrada na segunda-feira (25), parcialmente afundada e sem os ocupantes.
A jovem foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento emergencial e encaminharam a estudante ao Hospital Mário Covas.
Em entrevista à TV Vanguarda, o diretor do hospital informou que a paciente chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia. Ela recebeu atendimento imediato na emergência, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até as equipes mais experientes. “Foi um milagre de Deus”, declarou em entrevista à TV Thathi.
Bruna é estudante do 2° ano do curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem e mantém um relacionamento com Beatriz Luz, com quem mora com a filha de 4 anos.
Buscas por Dheoge continuam
As buscas por Dheoge entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27), com embarcações da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) empenhadas na operação.
O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que pescadores, marinheiros e tripulações de barcos civis que naveguem pela região mantenham atenção redobrada. Qualquer sinal de coletes salvamentos, roupas ou objetos flutuando no mar deve ser reportado imediatamente ao telefone 193.