O comércio varejista do Vale do Paraíba e Litoral Norte deve registrar crescimento de 4% nas vendas em junho de 2026, impulsionado pelo Dia dos Namorados. A projeção é do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), que estima faturamento de R$ 6,4 bilhões no período, o maior já registrado para um mês de junho desde o início da série histórica, em 2008.

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Expectativas

Historicamente, a data representa movimentação positiva para a região. Apesar das altas provocadas pela inflação e pelos juros, a oportunidade é relevante para o varejo, impulsionando tanto o consumo de presentes quanto os segmentos de serviços, turismo e alimentação.