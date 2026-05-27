O comércio varejista do Vale do Paraíba e Litoral Norte deve registrar crescimento de 4% nas vendas em junho de 2026, impulsionado pelo Dia dos Namorados. A projeção é do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), que estima faturamento de R$ 6,4 bilhões no período, o maior já registrado para um mês de junho desde o início da série histórica, em 2008.
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Expectativas
Historicamente, a data representa movimentação positiva para a região. Apesar das altas provocadas pela inflação e pelos juros, a oportunidade é relevante para o varejo, impulsionando tanto o consumo de presentes quanto os segmentos de serviços, turismo e alimentação.
Os setores mais beneficiados pelas comemorações devem ser os de vestuário, tecidos e calçados, além de eletrodomésticos, eletrônicos, lojas de departamento e supermercados.
Neste ano, o Dia dos Namorados será celebrado na véspera da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, fator que pode influenciar o comportamento de consumo. A expectativa é de aumento na procura por produtos ligados ao campeonato, como camisetas de seleções e itens temáticos.
Além do varejo, segmentos como bares, restaurantes, hotéis e turismo também devem ser impactados positivamente pela data. Cidades da região, conhecidas pelo potencial turístico, costumam atrair visitantes durante o período.
Preços
Dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mostram que alguns dos presentes mais procurados tiveram aumento de preço acima da inflação acumulada de 4,80% nos últimos 12 meses. Entre os itens com maior alta estão sapato masculino (+9,95%), bermuda e short masculino (+6,33%), sandálias e chinelos (+6,73%) e tênis (+6,30%).
Já produtos como camisa masculina (+3,01%), vestido (+3,16%), lingerie (+3,72%) e sapato feminino (+1,74%) tiveram reajustes menores que a inflação e se tornam boas opções de presente.
No segmento de acessórios, relógios de pulso aparecem como alternativa mais acessível, com aumento de 1,35%. As joias, por outro lado, registraram alta de 20,34%, influenciadas pela valorização do ouro. Perfumes ficaram 1,17% mais baratos em relação ao ano passado, enquanto televisores apresentaram queda de 2,21%, impulsionados pela expectativa de consumo relacionada à Copa do Mundo.
Os serviços de beleza também ficaram mais caros. Os reajustes atingiram manicure (+8,05%), depilação (+6,09%), design de sobrancelhas (+7,08%) e serviços de cabeleireiro e barbeiro (+10,65%).
Comemorar fora de casa ficou mais caro
Casais que pretendem comemorar fora de casa também devem sentir o impacto da inflação. O preço das refeições em restaurantes subiu 5,55%, enquanto refrigerantes e água mineral avançaram 7,27%, e o cafezinho ficou 7,47% mais caro. No lazer, os preços de cinema, teatro e concertos tiveram alta de 8,39%. Já no turismo, os aumentos foram registrados em hospedagem (+4,06%), ônibus interestadual (+6,21%), pacotes turísticos (+6,91%) e passagens aéreas (+30,72%).
Dados
As estimativas divulgadas pelo Sincovat consideram os dados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, com informações de faturamento mensal repassadas pelas empresas varejistas ao Governo do Estado de São Paulo. O levantamento é realizado mensalmente pela FecomercioSP, em parceria técnica com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).