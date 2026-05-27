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A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) anunciou um investimento de R$ 16,6 milhões para obras de climatização em escolas estaduais do Vale do Paraíba. O recurso faz parte de um pacote estadual de R$ 170 milhões destinado à instalação de ar-condicionado em unidades da rede pública de ensino.

Mais de mil escolas estaduais paulistas já estão totalmente climatizadas. No Vale do Paraíba, 94 escolas já contam com climatização completa. Com as novas obras previstas, a expectativa do governo é ampliar esse número para cerca de 1.500 unidades entre as mais de 5 mil escolas da rede estadual. Segundo a Seduc, cerca de R$ 400 milhões já foram aplicados na área, elevando o total de investimentos em climatização para R$ 570 milhões em todo o estado.

Obras

As novas intervenções devem priorizar regiões com temperaturas mais elevadas, com o objetivo de proporcionar maior conforto térmico para estudantes, professores e demais funcionários das escolas. As obras incluem adequações na infraestrutura elétrica das unidades, instalação dos aparelhos de ar-condicionado e a ligação de energia pelas concessionárias responsáveis.

O investimento integra um pacote mais amplo de melhorias na rede estadual de ensino, que soma R$ 3,3 bilhões em mais de 7 mil intervenções concluídas nos últimos 40 meses. Entre as ações realizadas estão reformas de quadras esportivas, cozinhas, refeitórios, salas de aula, recuperação de fachadas e telhados, além de melhorias de acessibilidade.