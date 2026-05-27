27 de maio de 2026
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EM PINDAMONHANGABA

Pinda: Rodeio terá shows de Gusttavo Lima, Simone Mendes e outros

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Gusttavo Lima é uma das atrações do Pinda Rodeio Fest
Gusttavo Lima é uma das atrações do Pinda Rodeio Fest

Pindamonhangaba se prepara para receber o Pinda Rodeio Fest. O evento será realizado entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, no Parque da Cidade, reunindo grandes nomes da música sertaneja nacional, competições de rodeio e atrações voltadas ao entretenimento do público. Ingressos para a área de pista serão trocados por alimentos.

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Atrações confirmadas

Entre os artistas confirmados estão Gusttavo Lima, Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano, além de outros que completam a programação musical do evento.

A abertura acontece no dia 24 de julho, com shows de Gusttavo Lima e Maju Santana. No dia 25, o palco recebe Maiara & Maraisa e Filho do Piseiro. A programação retorna no dia 31 de julho com apresentações de Simone Mendes e Rafa Torres. O encerramento, em 1º de agosto, ficará por conta de Zé Neto & Cristiano e Bruno Cesar & Rodrigo.

Além dos shows, o Pinda Rodeio Fest contará com competições de rodeio.

Estrutura

A cidade prepara uma estrutura para receber público de Pindamonhangaba e de toda a região do Vale do Paraíba. A expectativa é de grande movimentação no município durante os dias do evento, impulsionando setores como hotelaria, alimentação e comércio, além de oportunidades de geração de renda.

Segundo a organização, o acesso ao setor pista será mediante doação de alimento. Já os ingressos para os demais setores estão disponíveis no site oficial do evento quando as vendas forem liberadas.

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