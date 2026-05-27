Pindamonhangaba se prepara para receber o Pinda Rodeio Fest. O evento será realizado entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, no Parque da Cidade, reunindo grandes nomes da música sertaneja nacional, competições de rodeio e atrações voltadas ao entretenimento do público. Ingressos para a área de pista serão trocados por alimentos.

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Atrações confirmadas

Entre os artistas confirmados estão Gusttavo Lima, Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano, além de outros que completam a programação musical do evento.