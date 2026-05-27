A polícia prendeu nesta quarta-feira (27) um dos quatro acusados de envolvimento no assassinato de Thales Rudson Torres, 23 anos, encontrado morto com marcas de tiros em uma estrada rural de Caçapava, no fim de março.

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De acordo com a Delegacia de Homicídios, que comandou a investigação, Vitor Eduardo Adrião Francisco, 22 anos, foi preso no Jardim Nova Michigan, na região leste de São José dos Campos. Os policiais receberam uma denúncia por telefone.