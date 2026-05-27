27 de maio de 2026
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JOSÉ LUIZ

Conexão Brasil: o charme parisiense da Galeries Lafayette em SP

Por José Luiz de Souza | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Fotos: Alê Virgílio
Thierry Vannier,Joaquim Angulo e Estelle Liu da Galeries Lafayette
Thierry Vannier,Joaquim Angulo e Estelle Liu da Galeries Lafayette

Executivos da icônica loja de departamentos parisiense receberam convidados no Restaurante Carlota, em São Paulo, para apresentar novidades em moda, beleza e lifestyle, consolidando o Brasil como principal mercado latino-americano da maison francesa.

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Já se tornou uma tradição no calendário fashion paulistano: a passagem dos executivos da Galeries Lafayette Paris Haussmann pelo Brasil para encontros que aproximam a icônica maison francesa de jornalistas, criadores, influenciadores e nomes da cena cultural e da moda do país. Não por acaso, o Brasil ocupa hoje uma posição estratégica como principal mercado latino-americano da lendária loja de departamentos parisiense.

Na última segunda-feira, 25, o encontro aconteceu no elegante Restaurante Carlota, em um almoço que reuniu convidados em torno de Estelle Liu, gerente de Desenvolvimento de Clientela Individual; Joaquin Angulo, gerente de Vendas para a América Latina; e Thierry Vannier, diretor de Desenvolvimento de Clientela Estrangeira e Marketing Operacional. Entre as cinquenta personalidades paulistas selecionadas a dedo, estavam alguns nomes ligados ao Vale do Paraíba, como a artista plástica Isabelle Tuchband, de Taubaté, e a ex-modelo Betty Prado, proprietária da icônica Casa da Bocaina, em Silveiras, no Vale Histórico.

Ao longo do almoço, os anfitriões apresentaram as novidades em moda, beleza, acessórios e gastronomia que movimentam a temporada da Galeries Lafayette — referência absoluta quando o assunto é luxo, experiência e curadoria. Mais do que uma loja de departamentos, o endereço no Boulevard Haussmann consolidou-se como um dos grandes símbolos da elegância parisiense, traduzindo com naturalidade aquele savoir-faire francês que atravessa gerações há mais de 130 anos.

A passagem pelo Brasil também reforça uma relação cada vez mais estreita entre a França e o mercado brasileiro de alto padrão. Antes de São Paulo, os executivos estiveram na Bahia, fortalecendo o eixo Paris–Salvador, conexão que ganhou novo impulso com os voos diretos da Air France entre as duas cidades.

Entre tradição e renovação, a Galeries Lafayette segue reafirmando seu lugar como destino incontornável para quem entende a moda não apenas como consumo, mas como expressão de estilo de vida, cultura e arte de receber — sempre com o inconfundível charme parisiense.

Betty Prado
Betty Prado
José Luiz de Souza, colunista de OVALE
José Luiz de Souza, colunista de OVALE
Isabelle Tuchband
Isabelle Tuchband
Erika Balbino, da Baobá, organizadora do almoço
Erika Balbino, da Baobá, organizadora do almoço

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