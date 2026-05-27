Executivos da icônica loja de departamentos parisiense receberam convidados no Restaurante Carlota, em São Paulo, para apresentar novidades em moda, beleza e lifestyle, consolidando o Brasil como principal mercado latino-americano da maison francesa.

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Já se tornou uma tradição no calendário fashion paulistano: a passagem dos executivos da Galeries Lafayette Paris Haussmann pelo Brasil para encontros que aproximam a icônica maison francesa de jornalistas, criadores, influenciadores e nomes da cena cultural e da moda do país. Não por acaso, o Brasil ocupa hoje uma posição estratégica como principal mercado latino-americano da lendária loja de departamentos parisiense.