Executivos da icônica loja de departamentos parisiense receberam convidados no Restaurante Carlota, em São Paulo, para apresentar novidades em moda, beleza e lifestyle, consolidando o Brasil como principal mercado latino-americano da maison francesa.
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Já se tornou uma tradição no calendário fashion paulistano: a passagem dos executivos da Galeries Lafayette Paris Haussmann pelo Brasil para encontros que aproximam a icônica maison francesa de jornalistas, criadores, influenciadores e nomes da cena cultural e da moda do país. Não por acaso, o Brasil ocupa hoje uma posição estratégica como principal mercado latino-americano da lendária loja de departamentos parisiense.
Na última segunda-feira, 25, o encontro aconteceu no elegante Restaurante Carlota, em um almoço que reuniu convidados em torno de Estelle Liu, gerente de Desenvolvimento de Clientela Individual; Joaquin Angulo, gerente de Vendas para a América Latina; e Thierry Vannier, diretor de Desenvolvimento de Clientela Estrangeira e Marketing Operacional. Entre as cinquenta personalidades paulistas selecionadas a dedo, estavam alguns nomes ligados ao Vale do Paraíba, como a artista plástica Isabelle Tuchband, de Taubaté, e a ex-modelo Betty Prado, proprietária da icônica Casa da Bocaina, em Silveiras, no Vale Histórico.
Ao longo do almoço, os anfitriões apresentaram as novidades em moda, beleza, acessórios e gastronomia que movimentam a temporada da Galeries Lafayette — referência absoluta quando o assunto é luxo, experiência e curadoria. Mais do que uma loja de departamentos, o endereço no Boulevard Haussmann consolidou-se como um dos grandes símbolos da elegância parisiense, traduzindo com naturalidade aquele savoir-faire francês que atravessa gerações há mais de 130 anos.
A passagem pelo Brasil também reforça uma relação cada vez mais estreita entre a França e o mercado brasileiro de alto padrão. Antes de São Paulo, os executivos estiveram na Bahia, fortalecendo o eixo Paris–Salvador, conexão que ganhou novo impulso com os voos diretos da Air France entre as duas cidades.
Entre tradição e renovação, a Galeries Lafayette segue reafirmando seu lugar como destino incontornável para quem entende a moda não apenas como consumo, mas como expressão de estilo de vida, cultura e arte de receber — sempre com o inconfundível charme parisiense.