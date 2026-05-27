O Bom Prato Móvel instalado na Praça Monsenhor Luiz Gonçaga Alves Cavalheiro, no bairro Santana, em São José dos Campos, continuará no local pelos próximos quatro meses. A permanência da unidade foi confirmada a OVALE pela SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo), após mobilização da comunidade por meio de um abaixo-assinado.
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A unidade
Segundo informações repassadas pelo Governo do Estado a OVALE, a decisão de manter o serviço em Santana foi baseada em estudos técnicos que identificaram a região como uma das áreas de maior carência e vulnerabilidade social de São José dos Campos, onde cerca de 300 almoços são servidos diariamente.
O atendimento é realizado em caminhões do tipo VUC (Veículo Urbano de Carga), equipados para garantir a conservação e a qualidade dos alimentos desde o preparo nas unidades fixas até a distribuição aos usuários.
O programa
Com proposta itinerante, o programa tem como objetivo levar alimentação de qualidade a regiões em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. As unidades móveis costumam ser transferidas de bairro a cada quatro meses, para ampliar o atendimento à população que mais necessita.
Reconhecido pelo baixo custo e bom valor nutricional, o Bom Prato oferece refeições balanceadas, com arroz, feijão, salada, proteína, fruta e bebida. O almoço e o jantar custam R$ 1, enquanto o café da manhã é vendido por R$ 0,50 em algumas unidades.
Atualmente, o programa conta com 47 caminhões que atendem 52 pontos do Bom Prato Móvel em diferentes regiões do estado.
Próximos passos
A definição sobre uma futura mudança de endereço deverá ocorrer após novos levantamentos técnicos realizados pela SEDS, avaliarão outras regiões do município com demanda por atendimento alimentar.
Atualmente, a cidade conta com uma unidade física localizada na rua Rubião Jr., nº 229, Centro.