O Bom Prato Móvel instalado na Praça Monsenhor Luiz Gonçaga Alves Cavalheiro, no bairro Santana, em São José dos Campos, continuará no local pelos próximos quatro meses. A permanência da unidade foi confirmada a OVALE pela SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo), após mobilização da comunidade por meio de um abaixo-assinado.

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A unidade

Segundo informações repassadas pelo Governo do Estado a OVALE, a decisão de manter o serviço em Santana foi baseada em estudos técnicos que identificaram a região como uma das áreas de maior carência e vulnerabilidade social de São José dos Campos, onde cerca de 300 almoços são servidos diariamente.